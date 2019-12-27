Косторная в Красноярске побила мировой рекорд в короткой программе

Фигуристка Алена Косторная удачно выступила в короткой программе на чемпионате России в Красноярске. За свой прокат она получила 89,96 балла. Это лучшее достижение в женском фигурном катании.