Патрисиу взял два удара Стерлинга с пенальти. Сначала судья дал перебить, потом Рахим реализовал добивание

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг не реализовал два удара с пенальти в матче 19-го тура Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:0, первый тайм).