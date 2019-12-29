Сориано: «Гвардиола остается в „Манчестер Сити“»

Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано опроверг слухи, что главный тренер команды Хосеп Гвардиола может покинуть клуб в ближайшее время.Гвардиола уже много раз говорил, что у него контракт еще на полтора года.И как Пеп уже повторял много раз, он никуда не уходит.