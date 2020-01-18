«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: прогноз Романа Гутцайта на матч 23-го тура АПЛ

Мужская сборная России не завоевала награды во всех четырех эстафетах до ЧМ. У женщин – одно серебро

Мужская сборная России заняла 4-е место в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. В текущем сезоне россияне пока не выигрывали медали в эстафетах Кубка мира.