«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: прогноз Романа Гутцайта на матч 23-го тура АПЛ

Ковальчука не остановить! За «Монреаль» он забивает по графику Овечкина

Сколько бы шайб сейчас было на счету Ильи Ковальчука, начни он сейчас за «Монреаль»? Быть может, он и не сражался с Овечкиным и Пастрняком за «Морис Ришар», но свои честные 30-40 шайб забить бы сумел.