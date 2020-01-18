«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: прогноз Романа Гутцайта на матч 23-го тура АПЛ

Гиллес зацепилась волосами за пуговицу - новый шокирующий элемент в фигурном катании (Видео)

Курьезный случай произошел на чемпионате Канады по фигурному катанию: сильнейшая пара Гиллес/Пуарье столкнулась со сложностями во время ритм-танца: партнерша зацепилась волосами за пуговицу и с гримасами боли выполнила элемент: Пайпер ничего не могла сделать, ведь вращение и инерция были очень сильными.