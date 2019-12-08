Норвегия лидирует по количеству подиумов на Кубке мира, Россия – на 8-м месте с одной бронзой

Норвегия возглавляет медальный зачет Кубка мира после первого этапа, который завершился сегодня в шведском Эстерсунде. У России одна медаль – бронза Матвея Елисеева в спринте.