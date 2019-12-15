Гинер: ЦСКА будет ставить высокие задачи, но уже с очень сильным партнёром

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал переход 75% акций клуба к госкорпорации ВЭБ.РФ. "В пятницу было принято очень важное для ЦСКА решение.