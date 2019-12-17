Александр Шлеменко победил Дэвида Бранча удушающим 14 декабря, Екатеринбург

Какой же красавец! 14 декабря на арене «Уралец» в Екатеринбурге состоялся большой вечер боёв RCC 7, который возглавил самый заслуженный российский боец из тех, кто ещё продолжает выступать на родине Александр Шлеменко.