Плющенко — Тутберидзе: кого вы воспитали с нуля? Только готовых детей берёте

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отметил, что наставница Алины Загитовой — Этери Тутберидзе не воспитывает юных спортсменов с нуля, а привлекает в свою команду готовых фигуристов.