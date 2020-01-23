Кубок мира. Поклюка. Жакелен и Бескон победили в сингл-миксте, Латыпов и Резцова – 13-е

Сегодня на этапе Кубка мира в Поклюке прошла одиночная смешанная эстафета. Победу одержали французы Эмильен Жакелен и Анаис Бескон, россияне Эдуард Латыпов и Кристина Резцова – 13-е.