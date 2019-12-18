Михаил Кокляев поведал о том, как поменялась его жизнь после поражения Емельяненко

Титулованный стронгмен Михаил Кокляев недавно решил поделиться с фанатами тем, как изменилась его жизнь после брутального поражения бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко в конце прошлого месяца.