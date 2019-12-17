«Сочи» расторг контракт с Кудряшовым. Он может вернуться в Турцию

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил информацию о расторжении контракта с защитником Федором Кудряшовым. «Да, мы расторгли контракт с Федором. По какой причине?