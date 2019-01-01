«В переманивании вам равных нет». Плющенко и Тутберидзе устроили войну в инстаграме из-за Загитовой

Самой Алине пришлось сделать ещё одно обращение. Главным событие конца года в фигурном катании стало объявление Алины Загитовой о приостановлении спортивной карьеры.