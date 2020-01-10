ATP Cup: Россия проиграла Сербии Джоковича и не сумела выйти финал

Карен Хачанов проиграл в двух партиях Душану Лацовичу, а Даниил Медведев уступил Новаку Джоковичу со счетом 1:6, 7:5, 4:6. «Исключительный матч. Провел почти три часа на корте вчера, а теперь и сегодня.