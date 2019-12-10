НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемОпределены соперники российской футбольной команды перед Евро-2020Сегодня состоится заседание исполкома ВАДА. Российский спорт под угрозой отстранения на четыре года«ВАДА на самом деле не запретило России выступать на Олимпиаде». Американская журналистка — о санкцияхАлександр Тихонов – об отстранении России: «То, что мы заслужили, то и получили. Я сказал сразу, что я на стороне WADA»Плющенко на выступлении пробил коньком трубу, торчащую изо льдаОпределены соперники российской футбольной команды перед Евро-2020Перед началом чемпионата Европы, который пройдет в 2020 году, сборная России встретится со сборными Швеции, Молдавии, Польши и Сербии, передает издание Газета.ru.рекламаДепутат ГД: будем отстаивать интересы российских спортсменовПринять это решение рекомендовал комитет по соответствию (CRC) WADА. Российское андидопинговое агентство (РУСАДА) признали не соответствующим антидопинговому кодексу.Цорн и Тедеско прибыли на заседание совета директоров «Спартака»Во вторник в Москве проходит заседание совета директоров «Спартака».Дмитрий Сычев в 36 лет официально завершил карьеру футболистаБронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Дмитрий Сычев во вторник, 10 декабря, официально объявил о завершении спортивной карьеры.Сборная России одержала седьмую победу на ЧМ и вышла в полуфинал турнираЖенская сборная России нанесла поражение команде Черногории в матче основного группового этапа чемпионата мира, который проходит в Японии.«Зенит» вылетел в Португалию на матч Лиги чемпионов«Зенит» отправился в Португалию на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики». «Зенит» с 7 очками занимает второе место в группе G, «Бенфика» с 4 баллами идет четвертой.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЛига чемпионовГрупповой этапНаполи— : —ГенкНачало в 12:55Лига чемпионовГрупповой этапРед Булл Зальцбург— : —ЛиверпульНачало в 12:55Лига чемпионовГрупповой этапИнтер— : —БарселонаНачало в 15:00Лига чемпионовГрупповой этапБоруссия (Дортмунд)— : —Славия (Прага)Начало в 15:00Еще 4Кубок Англии1/64 ФиналаКарлайл Юнайтед— : —Форест Грин РоверсНачало в 14:45Кубок Англии1/64 ФиналаКру Александра— : —ИстлейНачало в 14:45Еще 2Чемпионшип АнглииБристоль Сити— : —МиллуоллНачало в 14:45Чемпионшип АнглииЧарльтон— : —Хаддерсфилд ТаунНачало в 14:45Еще 4Весь футболрекламаГлава USADA: «Решение ВАДА по России — это удар по всем „чистым“ спортсменам»Глава антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт считает слишком мягким решение ВАДА по российскому вопросу. Исполком ВАДА принял решение о четырехлетних санкциях в отношении России.НХЛ. Записи матчейЛос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир Аризона — Калгари Яндекс.Эфир Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:40:36Колорадо — Калгари Яндекс.Эфир 02:41:34Оттава — Бостон Яндекс.Эфир 02:34:46Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:23Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир Главный тренер «Арсенала» Виктор Усков дисквалифицирован на 2 годаЕго команда исключена из числа участников Чемпионата России. О дисквалификации главного тренера баскетбольного «Арсенала» Виктора Ускова до 31 декабря 2021сообщила Российская федерация баскетбола.рекламаПесков призвал исключить принцип коллективной ответственности из санкций WADAРешение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.