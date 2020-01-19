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Тарасова и Морозов, Бойкова и Козловский, Павлюченко и Ходыкин выйдут на лед с короткими программами22 января в австрийском Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. Спортивные пары выйдут лед с короткими программами.рекламаМишин высказался о возможной смене спортивного гражданства ТуктамышевойАлексей Мишин, тренер чемпионки мира и Европы 2015 года по фигурному катанию россиянки Елизаветы Туктамышевой, прокомментировал предложение американского журналиста Филипа Херша сменить спортивное гражданство его подопечной.