«Нефтехимик» подтвердил расторжение контракта с Захарчуком

«Нефтехимик» официально объявил о том, что капитан команды Степан Захарчук уволен из клуба. В воскресенье автомобиль, принадлежащий 33-летнему хоккеисту, стал участником ДТП в Нижнекамске.