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Это первый матч для Слуцкого во главе казанской команды«Рубин» победил в первом матче под руководством Леонида Слуцкого. В рамках товарищеской встречи казанская команда обыграла «Лех». 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