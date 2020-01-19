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В топ-5 нет ни одного русскогоХоккеисты НХЛ в ходе анонимного опроса назвали лучшего игрока лиги. По мнению подавляющего большинства, это — нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.реклама