Глава USADA выступил за публичные слушания в CAS по делу WADA и РУСАДА

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт выступил за проведение публичных слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).