Опубликован состав сборной России на матч с Чехией на МЧМ-2020

26 декабря в Чехии начинается молодежный чемпионат мира по хоккею - 2020. Сборная России стартует на турнире поединком с командой Чехии. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.