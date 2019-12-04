Черчесов озвучил даты контрольных матчей сборной РФ перед Евро-2020

Видео открытой тренировки Поветкина перед боем с Хантером опубликовали в сети

Масштабный вечер профессионального бокса состоится 7 декабря в Саудовской Аравии, в рамках которого пройдет встреча Энтони Джошуа и Энди Руиса, а в андеркарде этого противостояния выступят экс-чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Regular Александр Поветкин и экс-претендент на титул в первом тяжёлом весе Майкл Хантер.