Глава ФФККР: речи о снятии Медведевой с чемпионата России не идет

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков подтвердил РИА Новости, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева повредила ботинок конька на тренировке чемпионата России, но отметил, что о снятии спортсменки с турнира речи не идет.