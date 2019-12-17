А золото было так близко…Женская сборная России лидировала всю эстафету, но упустила победу

ВСЕГО 5 ДОППАТРОНОВ, БЕЗ ШТРАФНЫХ КРУГОВ И БЕЗ ЗОЛОТА Такой стрельбы у наших девушек мы не видели давно. Всего 5 дополнительных патронов на четверых, ни единого штрафного круга.