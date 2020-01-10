Кубок мира. Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина и Анна Сола выступят в спринте в Оберхофе

Биатлонистки сборной беларуси Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина и Анна Сола выступят в спринте на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе.