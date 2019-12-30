НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемТер-Штеген не сыграет с «Эспаньолом». Артур пропустит три неделиЗагитова нервно отреагировала на объятия поклонников6 самых обидных поражений и разочарований российского спорта в 2019 году«Единственная искра». IIHF выделила лучшего игрока с составе сборной Казахстана на МЧМ-2020Капитан молодежной сборной Канады по хоккею извинился, что не снял шлем во время исполнения российского гимнаТер-Штеген не сыграет с «Эспаньолом». Артур пропустит три недели«Барселона» сообщила о ситуации с травмированными футболистами перед матчем 19-го тура испанской примеры против «Эспаньола».рекламаСборная России опустилась на последнее место в группе перед матчем с Германией на МЧММолодёжная сборная России по хоккею опустилась на последнее место в группе B перед матчем с Германией на чемпионате мира 2020 года в Чехии.«Зачем вы всех нас обманули»? Звезды легкой атлетики против чиновниковПока большинство россиян завершают приготовления к новогодним торжествам, у отечественных спортсменов настроение отнюдь не радужное.Емельяненко победил Джексона нокаутом в своем последнем бою в ЯпонииВ японской Сайтаме в рамках турнира Bellator состоялся главный бой вечера между российским бойцом смешанных единоборств Федором Емельяненко и американцем Куинтоном Джексоном.«Локомотив» сыграет с ЦСКА: прямая трансляция на «Первом Ярославском»Ярославский «Локомотив» готовится к последнему матчу в 2019 году. В гостях команда Майкла Пелино сразится с московским ЦСКА. Это будет вторая встреча соперников в сезоне.«Не понимаю, почему шведы все время плачут». Шведский лыжник остался недоволен действиями Большунова во время спринтаШведский лыжник Карл-Юхан Вестберг остался недоволен Александром Большуновым после четвертьфинального забега в коньковом спринте на «Тур де Ски» в Ленцерхайде.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЧемпионшип АнглииДерби Каунти1 : 0ЧарльтонИдёт 2-й таймВесь футболрекламаРафаэль Арутюнян: «Желаю Загитовой долголетия в спорте. Но для этого ей нужно поменять отношение к профессии»Тренер Рафаэль Арутюнян поделился мнением о приостановке карьеры Алины Загитовой и ее возможном возвращении в спорт.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир