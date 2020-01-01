Массовой дракой между борцами Украины и Грузии завершился поединок в Турции

Поединок на международном турнире в Стамбуле по вольной борьбе между украинскими и грузинскими борцами перетек в массовую драку с участием спортсменов и тренеров, 12 января сообщает Sputnik.