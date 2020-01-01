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Сборная России по хоккею встретится с командой Швейцарии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии.Daily Express: Лэмпард хочет купить Чалова уже в январеПо информации британского издания Dayli Express нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в лондонском «Челси».ММА. Россиянин Исаев выиграл турнир PFL, победив американца РошольтаРоссийский боец смешанного стиля Али Исаев завоевал чемпионский титул в тяжелом весе в финале турнира Профессиональной бойцовской лиги (PFL), проходившего в Нью-Йорке.Загитова отметила Новый год танцем под «Макарену»Олимпийская чемпионка Алина Загитова прославилась на весь мир своими выступлениями в одиночном катании. 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