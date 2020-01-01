Чалов может перейти в «Челси» за 20 млн фунтов (Daily Express)

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в «Челси», утверждает Daily Express. По информации источника, лондонский клуб готов заплатить за 21-летнего россиянина 20 млн фунтов.