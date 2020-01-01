Хэйтон извинился за то, что не снял шлем во время исполнения российского гимна

Капитан и нападающий молодёжной сборной Канады Барретт Хэйтон извинился за своё поведение после матча с Россией (0:6) в матче МЧМ-2020. Во время российского гимна Хэйтон отказался снимать шлем.