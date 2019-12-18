Игорь Черевченко: «Арсенал» оказался не готов к еврокубкам

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал в интервью «Слободе» о провале в матчах с «Нефтчи», а также о том, сколько человек покинут команду в зимнее трансферное окно.