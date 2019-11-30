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Записи матчейАнахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир 02:35:50Лос-Анджелес – Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:20Эдмонтон – Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:16Колорадо – Чикаго Яндекс.Эфир 02:29:50Сент-Луис – Питтсбург Яндекс.Эфир 02:27:10Аризона – Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:50:35Торонто – Баффало Яндекс.Эфир 02:41:30Тампа-Бэй – Каролина Яндекс.Эфир 02:22:55Нью-Йорк Айлендерс – Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:25Флорида – Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:45Детройт – Вашингтон Яндекс.Эфир 02:41:55Калгари – Оттава Яндекс.Эфир 02:42:33Монреаль – Филадельфия Яндекс.Эфир 02:45:00Нью-Джерси Дэвилз – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:20Даллас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:30:50Каролина — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:05Коламбус — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:51:50Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:51:10Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:28:30Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:34:30Филадельфия — Детройт Яндекс.Эфир 02:36:30Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:30Баффало – Торонто Яндекс.Эфир 02:31:40Анахайм — Виннипег Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Оттава Яндекс.Эфир 02:56:15Бостон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:53:18Монреаль — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:36:37Сан-Хосе – Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:02Лос-Анджелес – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:42Колорадо — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:51Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:39:18Нэшвилл — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:32Вашингтон — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:11Тампа-Бэй — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:59Детройт — Торонто Яндекс.Эфир 02:34:13Оттава — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:53Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:50:29Питтсбург — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:34:21Коламбус — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:33:53Баффало — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:45Чикаго — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:55Нью-Джерси — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:24Монреаль — Бостон Яндекс.Эфир Шведские лыжницы высмеяли массово забеременевших соперниц из РоссииМенеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Карин Эрссон посмеялась над тем, что ряд российских спортсменок пропустит сезон-2019/2020 из-за беременности. 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