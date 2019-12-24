«Корейский зомби» в 1-м раунде нокаутировал Эдгара на UFC (Видео)

Фото:twitter.com/VonPreux Южная Корея не осталась в стороне от UFC: у них в стране тоже прошел турнир ММА, где в главном поединке вечера «Корейский зомби» в эффектном стиле нокаутировал 38-летнего американца Фрэнки Эдгара - ветеран не смог простоять даже 1-го раунда: Хотя Чан Сун Джангу (+16-5) уже 32 года, он по-прежнему быстр, резок и заточен под нокауты, что в очередной раз доказал - Эдгар пропустил в челюсть, упал и был быстро добит, у него это уже 8-е поражение в карьере (+23-8).