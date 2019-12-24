Россиянки не попали в топ-10 в гонке преследования, но все выступят в масс-старте

Норвежка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на третьем этапе Кубка мира в Анси. Лариса Куклина, лучшая из россиянок, заняла 14-е место.