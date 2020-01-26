«Авангард» обыграл «Металлург» и обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ

Действующий чемпион мира JerAx завершил карьеру в Dota 2

27-летний спортсмен начинал карьеру в MOBA-игре Heroes of Newerth, а в 2013-м перебрался в дисциплину Dota 2. В 2016 году Вайникка вместе с Team Liquid дважды становился финалистом мэйджоров, а после перехода в OG выиграл два чемпионата мира подряд — The International 2018 и 2019.