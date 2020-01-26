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«Авангард» обыграл «Металлург» и обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ

Омский "Авангард" обыграл "Металлург" из Магнитогорска, продлил серию побед в регулярном чемпионате КХЛ до семи матчей и стал пятым клубом, обеспечившим себе участие в плей-офф сезона-2019/20.
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Сборная России по биатлону установила антирекорд по гонкам без медалей

На этапе в Поклюке сборная России установила антирекорд по количеству гонок без медалей. Женский масс-старт стал 26-й подряд гонкой, в которой российским спортсменам не удалось финишировать в призовой тройке.

Комличенко забил за «Динамо» в двустороннем матче

Новичок московского «Динамо» Николай Комличенко отметился забитым мячом в двустороннем матче. Как сообщается в «твиттере» бело-голубых, встреча между белыми и красными завершилась вничью со счётом 2:2. У первых забитыми мячами отметились Клинтон Н'Жье и Дмитрий Скопинцев.

Действующий чемпион мира JerAx завершил карьеру в Dota 2

27-летний спортсмен начинал карьеру в MOBA-игре Heroes of Newerth, а в 2013-м перебрался в дисциплину Dota 2. В 2016 году Вайникка вместе с Team Liquid дважды становился финалистом мэйджоров, а после перехода в OG выиграл два чемпионата мира подряд — The International 2018 и 2019.
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Вадим Немков высказался о поединке с Райаном Бейдером

Российский полутяжеловес Вадим Немков, которому 9 мая предстоит встретиться с действующим чемпионом Bellator, Райаном Бейдером, воодушевлен тем, что один из самых главных поединков в его карьере состоится в День Победы.
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