«Авангард» обыграл «Металлург» и обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ

Омский "Авангард" обыграл "Металлург" из Магнитогорска, продлил серию побед в регулярном чемпионате КХЛ до семи матчей и стал пятым клубом, обеспечившим себе участие в плей-офф сезона-2019/20.