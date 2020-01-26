«Авангард» обыграл «Металлург» и обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ

Роналду продлил голевую серию в Серии А до 8 матчей, забив 12 мячей

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил гол в матче 21-го тура Серии А с «Наполи» (1:2). Таким образом, нападающий смог продлить свою голевую серию до 8 матчей, в которых он забил 12 мячей.