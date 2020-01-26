«Авангард» обыграл «Металлург» и обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Авангард» обыграл «Металлург» и обеспечил себе участие в плей-офф КХЛДенкова: «Синицина и Кацалапов — лучшие! Золотая медаль принесет им дополнительные крылья»«Он навсегда останется в сердцах поклонников баскетбола». В ЦСКА отреагировали на гибель БрайантаРоссийские биатлонисты установили антирекорд по числу гонок без медалей на этапах Кубка мираКлэбо выиграл спринт классическим стилем на этапе Кубка мира в Оберстдорфе, Ретивых — 6-й«Авангард» обыграл «Металлург» и обеспечил себе участие в плей-офф КХЛОмский "Авангард" обыграл "Металлург" из Магнитогорска, продлил серию побед в регулярном чемпионате КХЛ до семи матчей и стал пятым клубом, обеспечившим себе участие в плей-офф сезона-2019/20.рекламаВидео: Неймар посвятил гол Коби Брайанту во время футбольного матчаНападающий ФК «Пари Сен-Жермен» отправил мяч в ворота «Лилля».Шакил О’Нил выразил соболезнования в связи с гибелью Коби Брайантаbleacherreport.com Знаменитый американский баскетболист Шакил О'Нил выразил соболезнования в связи с гибелью звезды НБА Коби Брайанта.Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы в АвстрииНаши фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы, передает ОТР. Соревнования проходили в Австрии в Граце. В женском одиночном катании «золото» завоевала Алёна Косторная.Агент Комличенко: «Мечты о западной команде? Николай и так перешел в топ-клуб!»Трансфер Николая Комличенко в «Динамо» прокомментировал для «СЭ» представитель форварда Комличенко перешел в «Динамо».Наполи сотворил мини-сенсацию, обыграв ЮвентусВ одном из центральных матчей 21-го тура чемпионата Италии Наполи неожиданно обыграл Ювентус. Ювентус подходил к выездному матчу против Наполи в статусе явного фаворита, однако случилась мини-сенсация.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииАтлетико0 : 0ЛеганесЗавершёнЧемпионат ИспанииСельта0 : 0ЭйбарЗавершёнЧемпионат ИспанииХетафе1 : 0БетисЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииВердер0 : 3ХоффенхаймЗавершёнЧемпионат ГерманииБайер3 : 0Фортуна ДюссельдорфЗавершёнЧемпионат ИталииИнтер1 : 1КальяриЗавершёнЧемпионат ИталииПарма2 : 0УдинезеЗавершёнЕще 4Чемпионат ФранцииЛион3 : 0ТулузаЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаРФС и РПЛ ругаются из-за выборов президента. Что происходит?Перерыв в российском футболе проходит весело. Полтора месяца назад российский чемпионат ушел на перерыв, с тех пор новостей о нашем футболе было минимум.Чемпионат КХЛ: «Сибирь» не выстояла против ЦСКАНесмотря на шайбу, влетевшую в ворота «Сибири» в конце первого тайма, новосибирские болельщики до последнего сохраняли надежду, что «снеговики» отыграются.рекламаРоссиянин Немков проведет чемпионский бой в Bellator 9 маяBellator утвердил бой российского полутяжеловеса Вадима Немкова против обладателя пояса организации американца Райана Бэйдера.