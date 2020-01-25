НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемГараничев не выступит в смешанных эстафетах на КМ в ПоклюкеПрогноз на биатлон: кто выступит стабильно в смешанной эстафете в Поклюке?Фигуристка, проигравшая российской паре, попыталась забраться на первую ступень пьедестала«Зенит» с Кокориным крупно проиграл «Зальцбургу» в товарищеском матчеДмитрий Квартальнов: «Галиев сам вызвался исполнить буллит»Гараничев не выступит в смешанных эстафетах на КМ в ПоклюкеРоссийский биатлонист Евгений Гараничев не попал в состав на сингл-микст и смешанную эстафету в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.рекламаРоссийские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате ЕвропыРоссийские фигуристки заняли пьедестал чемпионата Европы в австрийском Граце. Россияне повторили медальные рекорды СССР на турнире в 1986 и 1987 годах.Сборная Атлантического дивизиона вышла в финал Матча звезд НХЛ. Василевский отразил шесть бросковВ рамках звездного уик-энда НХЛ-2020 прошел матч между командами Атлантического дивизиона и Столичного дивизиона.Французы взяли второе золото за день, выиграв еще и смешанную эстафетуВ тройке еще сборные Норвегии и Германии.Николай Комличенко проходит медосмотр в МосквеОфициальный сайт чешской команды «Млада-Болеслав» сообщил о скором трансфере Николая Комличенко.Джуниор дос Сантос: Однажды я забрал пояс UFC и сделаю это сноваЭкс-чемпион UFC в тяжелой весовой категории Джуниор дос Сантос намерен удивить зрителей в бою в субботу с Кертисом Блейдсом. «Я верю в себя. Вы будете удивлены, я хочу все показать в бою.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииАтлетико— : —ЛеганесНачало в 06:00Чемпионат ИспанииСельта— : —ЭйбарНачало в 08:00Чемпионат ИспанииХетафе— : —БетисНачало в 10:00Еще 2Чемпионат ГерманииВердер— : —ХоффенхаймНачало в 09:30Чемпионат ГерманииБайер— : —Фортуна ДюссельдорфНачало в 12:00Чемпионат ИталииИнтер— : —КальяриНачало в 06:30Чемпионат ИталииПарма— : —УдинезеНачало в 09:00Еще 4Чемпионат ФранцииЛион— : —ТулузаНачало в 09:00Еще 2Весь футболрекламаТренер сборной России: «Испания заслуженно победила нас»Тренер женской сборной России по водному поло Андрей Белофастов после поражения от Испании (12:13) в финале чемпионата Европы в Будапеште рассказал, в чем его подопечные уступили соперницам.Большунов выиграл скиатлон на этапе КМ в Оберстдорфе, Клебо сошелВ Оберстдорфе (Германия) проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам. В скиатлоне на 30 км победу одержал россиянин Александр Большунов. На 0,8 секунды он опередил норвежца Симена Крюгера.реклама