Джуниор дос Сантос: Однажды я забрал пояс UFC и сделаю это снова

Экс-чемпион UFC в тяжелой весовой категории Джуниор дос Сантос намерен удивить зрителей в бою в субботу с Кертисом Блейдсом. «Я верю в себя. Вы будете удивлены, я хочу все показать в бою.