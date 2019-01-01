Станислав Поздняков: «Российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в составе команды ОКР»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что, независимо от решения исполкома WADA по допинговому скандалу, российские спортсмены будут выступать на Олимпиадах под своим флагом.