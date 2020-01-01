Кайса Мякяряйнен: «Новый год – большой праздник в Финляндии, но не такой безопасный. Каждый год кто-то теряет глаз из-за фейерверков»

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен рассказала о том, как в ее стране встречают Новый год. «Что делают в новогоднюю ночь финны? Пьют пиво, вино, шампанское — все, где есть алкоголь.