ВЭБ конвертирует долг ПФК ЦСКА в 75% акций клуба, ищет для него новых инвесторов

МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Наблюдательный совет ВЭБа принял решение о конвертации долга ПФК ЦСКА в акции, госкорпорация получит 75% акций клуба и уже пытается найти для него новых стратегических инвесторов, сказал журналистам глава госкорпорации Игорь Шувалов.