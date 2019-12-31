Обратился к болельщикам: ФК «Ростов» будет биться до конца

Ростовская область, 31 декабря 2019. DON24.RU. В наступающем году ФК «Ростов» будет всегда биться до последнего, говорится в обращении президента клуба Арташеса Арутюнянца к болельщикам команды.