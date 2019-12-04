У Ничушкина 3 шайбы в 5 играх. Ранее была 91-матчевая безголевая серия

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин забил в меньшинстве победный гол в матче чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:1) и был признан третьей звездой. В 5 последних играх россиянин набрал 4 (3+1) очка.