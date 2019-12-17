Хабиб Нурмагомедов: Удивляет, что Дана говорит, что если Конор выиграет и я выиграю, то будет реванш

По-моему, последние семь или восемь боев из десяти последних проиграл Серроне. И тот тоже почти четвертый год ничего не выигрывает.