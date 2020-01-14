«Мог покурить в перерыве». Карпин рассказал о главном раздолбае, с которым играл в одной команде

Главный тренер «Ростова» Валерия Карпин стал гостем программы «КраСава» на ютубе, рассказав о самом раздолбае, с которым ему доводилось играть в одной команде. «Хави Де Педро. Покурить мог.