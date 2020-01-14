НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Барселона» объявила об отставке Вальверде«Мог покурить в перерыве». Карпин рассказал о главном раздолбае, с которым играл в одной командеПриголовкин: матч против исландцев - худший за много лет для сборной РоссииТихонов намекнул на скорое увольнение ГуберниеваЕвгений Гончаров: «Исмаилов уверенно победит Емельяненко»«Барселона» объявила об отставке Вальверде"Барселона" на своем официальном сайте сообщила об увольнении главного тренера команды Эрнесто Вальверде. Решение об отставке специалиста было принято по итогам заседания совета директоров клуба.реклама«Дубль» Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Айлендерс»«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден» своих давних соперников «Нью-Йорк Айлендерс»: 6:2. Артемий Панарин набрал пять баллов за результативность и был признан наиболее ценным игроком матча.Сколько зарабатывают лучшие футбольные клубы мираНаверху рейтинга клубов по доходам Каталонская «Барселона». К такому выводу пришли эксперты консалтинговой компании Deloitte, пишет Lenta.ru.Конор Макгрегор признался, что имел проблемы с алкоголемНеожиданное признание сделал Конор Макгрегор. Оказалось, ирландец имел проблемы с алкоголем.«Если парочка из вас умрет, у нас народу много». Слуцкий не жалеет игроков «Рубина» на сборахГлавный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий не жалеет игроков казанского клуба на первом сборе, который стартовал 13 января в Турции. 48-летний специалист бросил забавную фразу во время тренировки.Российские гандболисты лишились шансов выступить на ОлимпиадеМужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраКубок Англии1/32 ФиналаБлэкпул— : —РедингНачало в 14:45Кубок Англии1/32 ФиналаНьюкасл Юнайтед— : —РочдейлНачало в 14:45Кубок Англии1/32 ФиналаШрусбери Таун— : —Бристоль СитиНачало в 14:45Еще 3Кубок Италии1/8 ФиналаНаполи— : —ПеруджаНачало в 09:00Кубок Италии1/8 ФиналаЛацио— : —КремонезеНачало в 12:00Еще 1Кубок Турции1/8 ФиналаИстанбул— : —КыркларелиспорНачало в 08:00Кубок Турции1/8 ФиналаСивасспор— : —Eни МалатьяспорНачало в 10:30Еще 1Первая лига АнглииБертон Альбион— : —Милтон Кейнс ДонсНачало в 14:45Весь футболрекламаСекундант «вырубил» грузинского борца на международном турниреПолуфинальный поединок в весовой категории до 79 кг между грузином Зурабом Эрбоцанашвили и украинским спортсменом Хасаном Закариевым закончился эпичной дракой.НХЛ. Записи матчей02:26:49Сент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:51Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:29:34Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир 02:47:41Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:54:51Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:16Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:46:23Флорида — Торонто Яндекс.Эфир 02:48:15Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:35:48Детройт — Баффало Яндекс.Эфир 02:34:08Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:36:22Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир «Миллионерша» Алина Загитова утёрла нос Евгении МедведевойВ СМИ обсуждают гонорары двух звёзд фигурного катания. Соперничество Алины Загитовой и Евгении Медведевой продолжается и без участия спортсменок в соревнованиях.реклама