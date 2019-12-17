😱Алина Загитова приостановила карьеру. Она больше не выступит в этом сезоне

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в эфире Первого канала объявила о том, что пропустит чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске (25-29 декабря) и завершит сезон.