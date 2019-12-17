Россия взяла вторую медаль за день на этапе Кубка мира в Хохфильцене

На этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене завершилась спринтерская гонка у мужчин. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё, допустив один промах.