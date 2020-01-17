Фьюри раскритиковал Усика за плохой английский и назвал его ноунеймом

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри раскритиковал украинца Александра Усика и отметил, что не заинтересован в поединке с ним. Его слова приводит boxingnews24. «Усик не входит в мой список.