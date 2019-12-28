НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Эвертон» выиграл второй матч подряд в АПЛ при АнчелоттиКирилл Марченко покрутил пальцем у виска, адресовав жест капитану канадцевКуинтон Джексон: «Я самый большой фанат Федора Емельяненко»Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов проведут бой 3 апреляХоккеисты и болельщики сборной Чехии шумно отметили победу над Россией. Видео«Эвертон» выиграл второй матч подряд в АПЛ при Анчелотти«Эвертон» на выезде обыграл «Ньюкасл» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».рекламаЕгор Замула: «Когда я приехал в Северную Америку, то первые три месяца немного не понимал, как играть в этот канадский хоккей»Защитник юниорской сборной России по хоккею Егор Замула рассказал о смене в стиле игры после переезда в Северную Америку в 2017 году. — Вы до Канады были другим защитником по стилю? — Да.Фигуристка Щербакова выиграла чемпионат России, превысив два мировых рекордаАнна Щербакова стала чемпионом России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. 15-летняя российская фигуристка во второй раз подряд завоевала золотую медаль чемпионата России.L’Equipe: Марселино сменит Жардима на посту главного тренера «Монако»Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим будет отправлен в отставку, сообщает L’Equipe. По информации источника, Жардим попрощается с командой 29 декабря.Лыжные гонки. Устюгов выиграл масс-старт на «Тур де Ски», Большунов занял третье местоВ Швейцарии продолжается многодневка «Тур де Ски». Россиянин Сергей Устюгов выиграл соревнования у мужчин на дистанции 15 км свободным стилем.Вирер и Хофер выиграли масс-старт в рамках «Рождественской гонки», Юрлова-Перхт упала, а Елисеев врезался в щитИтальянские биатлонисты Доротея Вирер и Лукас Хофер одержали победу в масс-старте в рамках «Рождественской гонки» в Гельзенкирхене. Вторыми стали представители Германии Лаура Дальмайер и Филипп Наврат.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион2 : 0БорнмутЗавершёнЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед1 : 2ЭвертонЗавершёнЧемпионат АнглииСаутгемптон1 : 1Кристал ПэласЗавершёнЧемпионат АнглииУотфорд3 : 0Астон ВиллаЗавершёнЕще 3Чемпионат ТурцииАнкарагюджю2 : 2ДенизлиспорЗавершёнЧемпионат ТурцииИстанбул5 : 1КасымпашаЗавершёнЕще 2Чемпионат Турции. Первая лигаУмраниеспор1 : 2ББ ЭрзурумспорЗавершёнЧемпионат Турции. Первая лигаБурсаспор2 : 1ХатайспорЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаСборная Германии по хоккею впервые с 2014 года выиграла матч в элитном дивизионе МЧМСборная Германии одержала победу над национальной командой Чехии в матче чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу немецких хоккеистов.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Даллас Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир Бостон — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Вегас — Аризона Яндекс.Эфир Флорида — Детройт Яндекс.Эфир Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Овечкин объяснил, почему отказался играть в матче звезд НХЛРоссийский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за "Вашингтон Кэпиталс", решил в этом сезоне не участвовать в матче всех звезд НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.реклама